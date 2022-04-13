О’Мэлли про поражение Яна: «Это была моя вина. Я должен был ему секундировать»

Боец UFC Шон О’Мэлли считает, что виноват в поражении на UFC 273.

Россиянин проиграл раздельным решением судей чемпиону легчайшего дивизиона .

За исключением двух раз, когда он отдал спину, Ян продемонстрировал элитную защиту от переводов. Работа бедер, рука на голове – он отлично накрывал тейкдауны, но он дрался слишком эмоционально с самого начала боя.

Эти его размашистые удары, в которые он вкладывался… Он был излишне эмоционален, и кто-то в его углу должен был ему сказать: «Петр, остынь, приятель. Попридержи коней».

Я должен был ему секундировать и принимаю это поражение как свое собственное. Это была моя вина», – сказал О’Мэлли.

Подводим итог краха Яна в реванше. Стерлинг – не борец, Петр подарил оба боя, а поединка с Двалишвили лучше избегать

Марлон Вера: «Петр Ян выиграл бой у Стерлинга. Он забрал 1, 4 и 5 раунды. Нельзя победить, убегая»