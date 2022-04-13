О’Мэлли про поражение Яна: «Это была моя вина. Я должен был ему секундировать»

Боец UFC Шон О’Мэлли считает, что виноват в поражении Петра Яна на UFC 273.
Россиянин проиграл раздельным решением судей чемпиону легчайшего дивизиона Алджамейну Стерлингу.
За исключением двух раз, когда он отдал спину, Ян продемонстрировал элитную защиту от переводов. Работа бедер, рука на голове – он отлично накрывал тейкдауны, но он дрался слишком эмоционально с самого начала боя.
Эти его размашистые удары, в которые он вкладывался… Он был излишне эмоционален, и кто-то в его углу должен был ему сказать: «Петр, остынь, приятель. Попридержи коней».
Я должен был ему секундировать и принимаю это поражение как свое собственное. Это была моя вина», – сказал О’Мэлли.
Подводим итог краха Яна в реванше. Стерлинг – не борец, Петр подарил оба боя, а поединка с Двалишвили лучше избегать
Марлон Вера: «Петр Ян выиграл бой у Стерлинга. Он забрал 1, 4 и 5 раунды. Нельзя победить, убегая»