Алекс Волкановски: «Сперва Сехудо нужно с кем-то подраться, прежде чем выйти на бой за титул со мной»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски отреагировал на желание Генри Сехудо подраться с ним.

«По крайней мере сейчас Сехудо на один шаг ближе к тому, чтобы подтвердить свои слова делом. Каждый раз после моего поединка он что-то пишет в интернете. Сколько раз вы от него слышали, что он возвращается?

Прежде чем подраться со мной, ему все равно нужно проявить себя в полулегком весе. Сперва ему нужно с кем-то подраться, прежде чем выйти на бой за титул.

Если он рассчитывает сразу же получить титульник, то это смешно», – сказал Волкановски.

Алекс Волкановски: «Буду требовать от UFC, чтобы мне дали бой за титул в легком весе»

Генри Сехудо: «Я могу победить Волкановски и стать тройным чемпионом. Так в чем дело, Уайт?»