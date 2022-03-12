Топовый легковес UFC Майкл Чендлер высказался о российском бойце Исламе Махачеве.

По мнению американца, внушительная победная серия Махачева не является основанием для получения титульного поединка.

«Победив Бобби Грина, вы не можете рассчитывать на титульный шанс. Кроме Дэна Хукера, в его победной серии нет никого, кто входил бы в топовую десятку дивизиона.

Так что я думаю, им с Бенилом Дариушем нужно подраться», – сказал Чендлер.

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