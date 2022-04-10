Алекс Волкановски – о победной серии: «Это все рвение, ведь я не самый атлетически одаренный парень»

Чемпион полулегкого веса UFC Алекс Волкановски рассказал, за счет чего ему удается прибавлять от боя к бою.

«Это рвение, рвение быть лучше. Всегда стремитесь быть лучше, вы можете быть лучше во всем. Найдите это рвение, эту мотивацию и продолжайте становиться лучше, вот и все. Это настолько просто.

Как я постоянно говорю, я не самый атлетически одаренный парень. Усердный труд и рвение вывели меня на эту позицию, и посмотрите, что я делаю», – признался австралиец.

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