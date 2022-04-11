Гонорары UFC 273: Волкановски заработал более 1 млн долларов, у Яна почти 500 тысяч

Стали известны гонорары участников турнира UFC 273, который состоялся в минувшие выходные в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Больше всех заработал чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски — 1,192 млн долларов. Его соперник получил 982 тысячи.

Чемпион легчайшего веса заработал 792 тысячи, — 432.

По 205 тысяч получили и . У Гилберта Бернса 160 тысяч.

По итогам голосования болельщиков бонусы в криптовалюте получили Чимаев (30 тысяч), Волкановски (20) и Ян (10).

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