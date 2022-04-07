Алекс Волкановски: «Раздумываю над переходом в легкий вес»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил о желании подняться в дивизионе.

«Люди часто спрашивают меня о смене весовой категории. Сейчас я раздумываю над переходом в легкий вес.

Пока я не принял решения и не могу сказать, что мой следующий бой пройдет в легком дивизионе. Я просто хочу быть по максимуму занятым боями и выступать как минимум три раза в год.

Если мне поступит интересное предложение о поединке в легком весе, то я его приму», – сказал Волкановски.

9 апреля на UFC 273 Волкановски проведет защиту титула в бою с Корейским Зомби.

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