Корейский Зомби – о поражении Волкановски: «Я был уверен в себе и был готов»

Топовый полулегковес UFC Чан Сон Юнг, известный как , поделился мнением о прошедшем поединке против .

Напомним, что титульный поединок за пояс в полулегком дивизионе возглавил турнир UFC 273, победу техническим нокаутом одержал австралиец.

«Перед этим поединком я был уверен в себе как никогда в своей карьере, я был готов, но я просто столкнулся с преградой, которую я был не в силах преодолеть», – сказал Зомби.

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