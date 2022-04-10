Алекс Волкановски – о победе над Корейским Зомби: «Бой можно было остановить раньше, мне стало жалко его»

Теги полулегкий вес UFC Чан Сон Юнг Алекс Волкановски UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски прокомментировал итоги поединка против Чан Сон Юнга, известного как Корейский Зомби.

Австралиец доминировал все четыре раунда, отправив соперника в нокаут в предпоследней пятиминутке.

«Я же говорил всю неделю до боя, что я на другом уровне, меня не остановить. И я показал это. Зомби выдержал намного больше урона, чем я бы хотел.

Я думаю, что бой можно было бы остановить чуть пораньше, мне уже стало жалко его, но таков уж наш спорт», – сказал Волкановски после боя.

Алекс Волкановски нокаутировал Корейского Зомби в главном событии UFC 273

Бонусы UFC 273: Чимаев и Бернс – лучший бой, Олейник – лучшее выступление вечера

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные