Алекс Волкановски – о победе над Корейским Зомби: «Бой можно было остановить раньше, мне стало жалко его»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски прокомментировал итоги поединка против Чан Сон Юнга, известного как .

Австралиец доминировал все четыре раунда, отправив соперника в нокаут в предпоследней пятиминутке.

«Я же говорил всю неделю до боя, что я на другом уровне, меня не остановить. И я показал это. Зомби выдержал намного больше урона, чем я бы хотел.

Я думаю, что бой можно было бы остановить чуть пораньше, мне уже стало жалко его, но таков уж наш спорт», – сказал Волкановски после боя.

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