Бонусы UFC 273: Чимаев и Бернс – лучший бой, Олейник – лучшее выступление вечера

Теги UFC Алексей Олейник Чан Сон Юнг Алекс Волкановски Гилберт Бернс Хамзат Чимаев UFC 273 Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

В Джексонвилле (Флорида) завершился турнир UFC 273, в главном событии которого состоялся поединок за титул в полулегком весе между Алексом Волкановски и «Корейским Зомби» Чан Сон Юнгом.

Австралиец нокаутировал соперника в четвертом раунде, забрав бонус в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

Аналогичную награду получил Алексей Олейник, одержавший победу над Джаредом Вандераа (болевым приемом на шею в первом раунде).

По 50 тысяч долларов за лучший бой вечера получили Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс (победа шведа единогласным решением судей).

UFC 273: Чимаев сильнее Бернса, Ян проиграл Стерлингу, Волкановски уничтожил Корейского Зомби

Видео боя Хамзат Чимаев – Гилберт Бернс на UFC 273

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