Бонусы UFC 273: Чимаев и Бернс – лучший бой, Олейник – лучшее выступление вечера

В Джексонвилле (Флорида) завершился турнир UFC 273, в главном событии которого состоялся поединок за титул в полулегком весе между и «Корейским Зомби» .

Австралиец нокаутировал соперника в четвертом раунде, забрав бонус в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

Аналогичную награду получил , одержавший победу над Джаредом Вандераа (болевым приемом на шею в первом раунде).

По 50 тысяч долларов за лучший бой вечера получили Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс (победа шведа единогласным решением судей).

UFC 273: Чимаев сильнее Бернса, Ян проиграл Стерлингу, Волкановски уничтожил Корейского Зомби

Видео боя Хамзат Чимаев – Гилберт Бернс на UFC 273