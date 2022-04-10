Бонусы UFC 273: Чимаев и Бернс – лучший бой, Олейник – лучшее выступление вечера

В Джексонвилле (Флорида) завершился турнир UFC 273, в главном событии которого состоялся поединок за титул в полулегком весе между Алексом Волкановски и «Корейским Зомби» Чан Сон Юнгом.
Австралиец нокаутировал соперника в четвертом раунде, забрав бонус в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.
Аналогичную награду получил Алексей Олейник, одержавший победу над Джаредом Вандераа (болевым приемом на шею в первом раунде).
По 50 тысяч долларов за лучший бой вечера получили Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс (победа шведа единогласным решением судей).
UFC 273: Чимаев сильнее Бернса, Ян проиграл Стерлингу, Волкановски уничтожил Корейского Зомби