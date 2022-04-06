Алекс Волкановски: «Докажу Корейскому Зомби, что я ему не по зубам»

Чемпион UFC в полулегком весе поделился ожиданиями от поединка с Корейским Зомби, который состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

«Он очень долго находится среди топов и является одним из претендентов более десяти лет. Он получил очередной шанс, но я докажу, что я ему не по зубам, и нахожусь на совершенно другом уровне. Я планирую сделать громкое заявление в бою с ним.

Да, он крут, и поэтому его называют Зомби, но у него слишком много дыр, которыми я обязательно воспользуюсь.

Я могу прикончить его как угодно: засамбитить, забить в граунд-энд-паунде, или нокаутировать в стойке. Именно это я и собираюсь сделать — показать свой уровень, который значительно превосходит уровень всех остальных парней в дивизионе», – сказал Волкановски.

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Корейский Зомби: «Мой опыт станет главным оружием в бою с Волкановски»