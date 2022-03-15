Волкановски хочет подраться с Конором: «Цирк вокруг этого был бы великолепным»

Чемпион UFC в полулегком весе заявил о желании подраться с экс-чемпионом двух дивизионов .

«Конор всегда хочет, чтобы его имя было на слуху. Вы должны помнить, что он был в полулегком весе, он был чемпионом моего дивизиона. Позже я убрал всех чемпионов в полулегком весе.

Остался только один, не так ли? Я, Жозе Альдо, Макс Холлоуэй и Конор. Так что в этом есть большой смысл. Очевидно, что это была бы мечта — а потом я убрал бы всех остальных чемпионов в своем дивизионе. Это было бы невероятно.

Конечно, если говорить о зарплате и всем остальном — цирк вокруг этого был бы великолепным. Но в то же время, если говорить о наследии, то он непобедим и в полулегком весе. Это кое-что значит», – сказал Волкановски.

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