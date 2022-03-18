Хукер уверен в победе Волкановски над Корейским Зомби: «Если сложить два плюс два, то Алекс победит нокаутом»

Боец полулегкого веса UFC Дэн Хукер дал прогноз на титульный поединок дивизиона между чемпионом и Чан Сон Юнгом, известным как .

«Я просто считаю, что Корейский Зомби пропускает слишком много ударов. При этом он довольно часто принимает на себя мощные удары.

А если говорить о Волкановски, то он очень сильно бьет. Поэтому, если сложить два плюс два, то получается, что Корейский Зомби будет нокаутирован», – уверен Хукер.

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