Корейский Зомби: «Мой опыт станет главным оружием в бою с Волкановски»

Полулегковес UFC Чан Сон Юнг, известный как , рассказал о преимуществе в поединке с чемпионом дивизиона .

«Пока он еще только подбирался к чемпионскому титулу, я уже провел множество поединков, которые возглавляли различные турнир.

Так что я считают себя более опытным бойцом. Мой опыт станет главным оружием в бою с Волкановски», – считает южнокорейский боец.

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