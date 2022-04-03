Корейский Зомби: «Мой опыт станет главным оружием в бою с Волкановски»

Теги полулегкий вес UFC MMA Чан Сон Юнг Алекс Волкановски UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Полулегковес UFC Чан Сон Юнг, известный как «Корейский Зомби», рассказал о преимуществе в поединке с чемпионом дивизиона Алексом Волкановски.

«Пока он еще только подбирался к чемпионскому титулу, я уже провел множество поединков, которые возглавляли различные турнир.

Так что я считают себя более опытным бойцом. Мой опыт станет главным оружием в бою с Волкановски», – считает южнокорейский боец.

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