Сехудо – о бое Волкановски и Сон Юнга: «Если Алекс решит зарубиться, то Зомби отправит его спать»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе поделился ожиданиями от поединка за титул в полулегком весе между Алексом Волкановски и Чан Сон Юнгом, известным как «Корейский Зомби».

«Главный талант Волкановски – это его прессинг. Но я очень долго его изучал, я точно знаю, как он будет действовать в этом поединке.

У него вообще нет никакой ударной мощи, поэтому мне и нравится этот матч-ап. Если он решит зарубиться, Зомби отправит его спать.

У нас есть заготовки на этот бой. Мы готовы к его ударам ногами, мы готовы к войне. Мы выложимся на полную. Корейский Зомби снова заявит о себе», – сказал Сехудо.

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