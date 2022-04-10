Сехудо – о поражении Яна: «Поздравляю Стерлинга, ты прислушался к моему плану»

Теги легчайший вес Генри Сехудо Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо прокомментировал итоги боя между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном.

Спортсмены дрались за титул в легчайшем весе, победу раздельным решением судей одержал американец.

«И вы думаете, что эти ребята на моем уровне? В любом случае поздравляю Стерлинга, ты прислушался к моему плану», – написал Сехудо в соцсетях.

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