Сехудо – о поражении Яна: «Поздравляю Стерлинга, ты прислушался к моему плану»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе прокомментировал итоги боя между и Петром Яном.

Спортсмены дрались за титул в легчайшем весе, победу раздельным решением судей одержал американец.

«И вы думаете, что эти ребята на моем уровне? В любом случае поздравляю Стерлинга, ты прислушался к моему плану», – написал Сехудо в соцсетях.

Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением на UFC 273

Петр Ян – о поражении Стерлингу: «Я считаю, что выиграл. Вы меня обокрали»