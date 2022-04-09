Ти Джей Диллашоу: «Хочу встретиться с Яном в сентябре-октябре в Абу-Даби»

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу хочет провести бой с .

«Ян — тот боец, с которым я хотел бы подраться. Я бы встретился с ним в сентябре-октябре. В октябре должен состояться турнир в Абу-Даби, так что я думаю, что было бы круто выступить именно там.

Я всегда хотел побывать на Ближнем Востоке. Ему на руку, так как он же россиянин, верно? Так что, я думаю, что это подходящее время для проведения боя с ним», – сказал Диллашоу.

В ночь с 9 на 10 апреля Ян проведет бой с .

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