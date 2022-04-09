Диллашоу дал совет Яну перед боем со Стерлингом: «Будь терпелив, не забывай о защите от тейкдаунов и доминируй»

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу поделился ожиданиями от реванша и , который состоится в ночь с 9 на 10 апреля на UFC 273.

«Стерлинг взял титул после победы дисквалификацией и немного ее преувеличил. Поэтому я думаю, что Петр Ян — настоящий чемпион. Мне кажется, он покажет это в реванше.

Мы в мире ММА, и здесь может произойти все что угодно. Стерлинг — очень сильный соперник, отличный грэпплер, разносторонний спортсмен, но я думаю, что Ян сильнее. У него есть менталитет победителя, и я жду, что в конце года подерусь с ним.

Стерлингу нужно одолеть Яна в грэпплинге, чтобы победить. Честно говоря, ему придется засамбитить его. Но я не думаю, что Алджамейн сможет поддерживать этот темп, чтобы перевести Яна в партер, а его ударка недостаточно опасна, чтобы заставить Петра поверить в это.

Думаю, Яну нужно придерживаться того же плана на бой, что и в первом поединке. Быть терпеливым, не забывать о защите от тейкдаунов и доминировать», – сказал Диллашоу.

«У Петра в руках динамит». Интервью тренера Яна, который тоже готов к реваншу со Стерлингом

Все помнят нелепое поражение Яна от Стерлинга – из-за запрещенного удара коленом. А кто доминировал до этого эпизода?