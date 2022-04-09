Мераб Двалишвили: «Позволим Яну подраться, а после он ответит за свои слова. Он должен заплатить за это»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о конфликте с Петром Яном в преддверии его реванша с , который состоится в ночь с 9 на 10 апреля на UFC 273.

«Я видел Петра перед тем, как он сказал это в интервью. Я прогуливался и увидел Петра, но не хотел его тогда тревожить, залезать в голову. Понимаю, что он гоняет вес и что в воскресенье его ждет большой ответственный бой.

Я пошел в другую сторону, чтобы не пересекаться с ним. Проявил уважение. А несколько часов спустя он сказал: «Если мы встретим команду Стерлинга, мы убьем их». Он совершил ошибку, сказав это. Это неправильно. Он знает, что мы тоже бойцы — и за пределами клетки в том числе. Мы гангстеры.

Также я видел его следующим утром, мы были заняты с нашей командой. Не стали его беспокоить. Но после боя мы с ним обязательно поговорим. Позволим ему подраться, а после он ответит за слова.

Петр сказал то, что сказал, это была ошибка. Он должен заплатить за это. Он был не прав, совершил ошибку. Он не должен был это говорить. Но раз уж это произошло, он должен за это заплатить. Мы поговорим, и он должен будет извиниться. Иначе мы его размажем.

Алджо финиширует его и покажет, кто настоящий чемпион. Эта история не может закончиться только поединком.

Все забывают, насколько хорош Алджо и почему он дрался за пояс. Все забыли, но сейчас они вспомнят. Он напомнит всем, кто он на самом деле. Он переведет Яна на канвас в первом раунде и финиширует. Добивание или прием, не знаю. Алджо победит довольно легко», – сказал Двалишвили.

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