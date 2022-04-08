Хамзат Чимаев: «Разобью Бернса менее чем через минуту»

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев дал прогноз на бой с .

«Я разобью этого парня, нокаутирую его менее чем через минуту, обещаю вам. Он маленький, испуганный мальчик.

Вчера я сказал ему: «Покажи свою силу», но он не смог ничего сделать. Он сказал, что покажет мне ее в субботу и убежал», – сказал Чимаев не пресс-конференции.

Бой Чимаева и Бернса состоится 9 апреля на UFC 273.

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