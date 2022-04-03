Белал Мухаммад про бой Чимаев – Бернс: «Победит тот, у кого останется больше сил»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев UFC 273 Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Белал Мухаммад дал прогноз на бой между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом.

«Мне кажется, что в этом поединке победит тот, у кого сильнее кардио. Мы видели как хорош Хамзат в стартовых раундах, но и Бернс очень силен на старте боя.

Думаю, что будет много работы в стойке, где более активным будет Хамзат. Чимаев не будет пытаться его перебить в стойке, но будет стараться его переработать.

Мой прогноз: бой затянется в поздние раунды, где победит тот, у кого останется больше сил», – сказал Мухаммад.

Бой Чимаева и Бернса состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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