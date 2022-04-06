Хамзат Чимаев: «Моя цель – стать первым номером P4P, а затем я уйду в отставку»

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев сообщил, что пообещал матери завершить карьеру.

«Моя мама думает, что я становлюсь чемпионом после каждого боя, в котором побеждаю.

Я пообещал ей завершить карьеру, как только стану легитимным чемпионом. Так что моя цель — стать первым номером P4P, а затем я уйду в отставку», – сказал Чимаев.

9 апреля на UFC 273 Чимаев проведет бой с .

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