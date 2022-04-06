Хамзат Чимаев: «Моя цель – стать первым номером P4P, а затем я уйду в отставку»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев UFC 273 Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев сообщил, что пообещал матери завершить карьеру.

«Моя мама думает, что я становлюсь чемпионом после каждого боя, в котором побеждаю.

Я пообещал ей завершить карьеру, как только стану легитимным чемпионом. Так что моя цель — стать первым номером P4P, а затем я уйду в отставку», – сказал Чимаев.

9 апреля на UFC 273 Чимаев проведет бой с Гилбертом Бернсом.

Кормье считает медийность Чимаева его ошибкой: «Он должен оставаться тайной для людей»

Хамзат Чимаев: «Я слишком сильный и быстрый для Бернса, он и вся его тренеры слабые»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные