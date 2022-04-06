Шавкат Рахмонов: «Нет ничего необычного в том, что делает Чимаев»

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов ответил на вопрос о возможном поединке с .

«Я соглашусь на этот бой без промедления, если мы будем рядом в рейтинге и UFC устроит этот поединок. Сейчас неподходящее время, чтобы вызывать его, поскольку у него уже есть бой и, возможно, он будет драться за титул.

Как только я доберусь до него в рейтинге, мы подеремся. Сейчас этот бой необязателен.

Хамзат вообще меня не удивляет. Нет ничего необычного в том, что он делает. Чимаев хороший боец, он отлично работает в октагоне, чувствует себя уверенно, в отличии от соперников. Но если мы подеремся, то это может быть другая картина, другой бой», – считает Рахмонов.

9 апреля на UFC 273 Чимаев подерется с .

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