Конор: «Благословенного Рамадана всем моим мусульманам друзьям и фантам по всему миру!»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях обратился к мусульманам, поздравив их с началом священного месяца Рамадана.

«Благословенного Рамадана всем моим мусульманам друзьям и фантам по всему миру!

Абу-Даби и Дубай волшебны, и мы с семьей ценим время, которое проводим здесь, тренируясь и путешествуя! Люди, места, и образ жизни здесь действительно особенные!» – написал ирландец в социальных сетях.

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