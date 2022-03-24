Конор арестован в Дублине за опасное вождение

Бывший чемпион в двух весовых категориях был задержан в Дублине за опасное вождение.

Согласно источнику, автомобиль ирландца «Бентли-Континенталь GT» стоимостью 187 тысяч долларов был отправлен на штрафстоянку, а сам Макгрегор был доставлен в участок, где ему предъявили обвинения.

Спустя несколько часов боец был выпущен под залог с обязательством явиться в суд, когда будет назначено первое заседание.

Макгрегору грозит штраф в размере 5,5 тысяч долларов или тюремное заключение сроков до шести месяцев, либо то и другое.

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