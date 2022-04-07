Александр Шлеменко про следующего соперника: «Если нужно будет выбирать, я выберу Ломбарда»

Российский боец отреагировал на пост , в котором он рассуждает о реванше Шлеменко и Эктора Ломбарда.

«Видел этот пост, пока никаких договоренностей нет. Но, если нужно будет выбирать, я, конечно, выберу Ломбарда.

Думаю, что для любого бойца это будет более интересный поединок. Для меня точно. После слов второго оппонента (Фаридуна Одилова — прим.ред), я бы его не хотел упоминать в принципе.

Что касается даты, надо будет смотреть, когда назначат наш бой с Магомедом Исмаиловым. Думаю, что если бы делали бой с Ломбардом, это была бы Америка, значит нужно учитывать этот момент.

Но если такой бой сделают в России, можно было бы попробовать даже на конец июня. Думаю, я бы приготовился к этому времени», – сказал Шлеменко.

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