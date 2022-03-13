Кевин Ли: «Сказал Хабибу, что я лучший боец в весе до 75 кг. Он согласился»

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Бывший боец UFC, ныне выступающий в лиге Eagle FC, Кевин Ли рассказал о разговоре с владельцем промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

«Я сказал Хабибу, что я лучший боец в весовой категории до 75 кг.

Он бы возразил, если бы это было не так, так что он согласился», – сказал Ли.

На турнире Eagle FC 46 в минувшие выходные Ли победил единогласным решением судей Диего Санчеса в суперлегком весе.

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