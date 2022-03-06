Фаридун Одилов: «Воздух оказался ваш Шлеменко. Потерял всякое уважение к нему»

Чемпион Eagle FC Фаридун Одилов прокомментировал отмену боя с .

Причиной срыва поединка стал отказ Шлеменко: россиянин не успевает залечить травму.

«Сообщаю я вам с огорчением, а кому то на радость.

Мол, все те, которые говорили что Шлеменко духовитый, что даже мертвым будет выходить, Шлеменко не снимается никогда с боев, что он такой крутой. Вот воздух оказался этот ваш Шлеменко.

Потерял всякое уважение к нему, так как считаю, что он просто не захотел боя со мной, после того как он нашел для себя бой с Магомедом. Тянул до последнего, меньше месяца, а он только сейчас захотел дать ответ.

Но ничего, все что ни делается – все к лучшему.

Соперника скоро узнаете. Это будет встреча двух бойцов, которые выделяются фанатской базой», – написал Одилов.

Официально: бой Шлеменко и Одилова отменен