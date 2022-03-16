Абдель-Азиз про новый турнир Eagle MMA: «Можете представить, если Хабиб тоже будет участвовать?»

Менеджер Али Абдель-Азиз анонсировал новый турнир лиги , которая принадлежит экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Ходят слухи, что Eagle FC скоро проведет турнир по грэпплингу.

Можете представить, если Хабиб тоже будет участвовать?» – написал Абдель-Азиз.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи.

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