Абдель-Азиз про новый турнир Eagle MMA: «Можете представить, если Хабиб тоже будет участвовать?»

Менеджер Али Абдель-Азиз анонсировал новый турнир лиги Eagle MMA, которая принадлежит экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
«Ходят слухи, что Eagle FC скоро проведет турнир по грэпплингу.
Можете представить, если Хабиб тоже будет участвовать?» – написал Абдель-Азиз.
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи.
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