Сергей Липинец: «У Бивола раньше не было таких сильных соперников, как Альварес. Поэтому я выбираю Канело»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от боя между абсолютным чемпионом в суперсреднем весе и чемпионом WBA в полутяжелом весе .

«Конечно же, мне больше нравится Бивол. Мы с ним из одной страны. Если любой соперник будет драться с Альваресом, то мексиканцы будут болеть за Канело, правда ведь?

Я склоняюсь к победе Канело: 60 на 40, потому что у него есть опыт, он дрался с лучшими. У Бивола раньше не было таких сильных соперников, как Альварес. Поэтому я выбираю Канело», – сказал Липинец.

Бой Канело и Бивола состоится 7 мая в Лас-Вегасе.

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