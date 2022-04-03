Дмитрий Бивол: «Я буду в наилучшей физической форме и готов выступить на самом высоком уровне против Канело 7 мая»

Чемпион WBA в полутяжелом весе поделился ожиданиями от поединка с Саулем Альваресом, который состоится 7 мая в Лас-Вегасе.

«Я не думаю о том, чтобы закончить бой нокаутом. Если ты думаешь об этом, ты забываешь о своих комбинациях, о своем плане. Ты должен драться на ринге так, как ты готовишься на тренировках.

Некоторые люди считают, что мои последние бои прошли не так, как я хотел, и эти типы соперников были не такими, как я хотел. Но это привело к тому, что я получил бой с Саулем Альваресом.

Я буду в наилучшей физической форме и готов выступить на самом высоком уровне против Канело 7 мая.

Я верю в свои навыки. Каждый раз, когда выхожу в ринг, я верю, что смогу победить соперника. Почему не могу его победить? Конечно, у него много фанатов и он более популярен, чем я. Но он все еще такой же человек, как и я», – сказал Бивол.

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