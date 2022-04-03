Канело рассказал, почему выбрал Бивола в соперники: «Ему есть что мне предложить»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе рассказал, почему выбрал себе в соперники чемпиона WBA в полутяжелом весе .

«Мне нравится идея возвращения в полутяжелый вес и проведения боя против второго лучшего бойца дивизиона. Он чемпион, и для меня это начало творения истории.

Я выбрал его, потому что он хороший боец. Ему есть что мне предложить. У него есть титул, он больше меня и он очень хорош. Он гораздо лучше, чем все эти ребята», – сказал Альварес.

Бой Канело и Бивола запланирован 7 мая в Лас-Вегасе.

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