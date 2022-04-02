Бивол обсуждал с Ковалевым бой против Канело: «Он сказал мне, чтобы я не перетренировался»

Теги Сергей Ковалев Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал о совете, который ему дал Сергей Ковалев.

Напомним, что Бивол проведет поединок против Сауля Альвареса в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе. Ковалев ранее боксировал с Канело: в 2019 году россиянин уступил мексиканцу нокаутом.

«Да, я разговаривал с Ковалевым о Канело. Мы обменялись парой слов. Он сказал: «Не перетренируйся. Делай то, что ты делаешь всегда, потому что ты можешь его победить. Ты видел мой бой с ним. Я был хорош, пока не устал. Просто желаю тебе удачи».

Спасибо всем людям, которые меня поддерживают и верят в меня», – сказал Бивол.

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