Бойцов UFC, начиная с турнира 9 апреля, будут награждать бонусом по итогам голосования фанатов

В UFC сообщили, что начиная с турнира UFC 273, болельщики в режиме онлайн смогут голосовать за бойцов-участников карда.
Три победителя, набравшие больше всех баллов в течение вечера, получат бонусы, который будут выплачиваться в биткоинах. Новые гонорары будет спонсировать Crypto.com.
UFC 273 состоится 9 апреля в Джексонвилле. В главном бою вечера состоится противостояние чемпиона полулегкого веса Алекса Волкановски и Корейского Зомби.
В со-главном поединке встретятся чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг и Петр Ян. В третьем по значимости событии подерутся Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс.
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