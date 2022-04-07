Бойцов UFC, начиная с турнира 9 апреля, будут награждать бонусом по итогам голосования фанатов

В UFC сообщили, что начиная с турнира UFC 273, болельщики в режиме онлайн смогут голосовать за бойцов-участников карда.

Три победителя, набравшие больше всех баллов в течение вечера, получат бонусы, который будут выплачиваться в биткоинах. Новые гонорары будет спонсировать Crypto.com.

UFC 273 состоится 9 апреля в Джексонвилле. В главном бою вечера состоится противостояние чемпиона полулегкого веса и Корейского Зомби.

В со-главном поединке встретятся чемпион легчайшего дивизиона и . В третьем по значимости событии подерутся и .

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