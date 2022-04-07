«Побьем всех в отеле». Ян пригрозил команде Стерлинга, россиянину ответили

Временный чемпион UFC в легчайшем весе пригрозил команде будущего соперника .

«Если мы увидим команду Стерлинга в отеле, мы их всех побьем. Прямо сейчас, не в субботу», – сказал россиянин.

Яну ответили члены команды Стерлинга Мераб Двалишвили и .

«Он совершил большую ошибку. Стерлинг докажет ему это и добьет его. Сначала мы позволим ему драться, а потом позаботимся о нем и его команде», – сказал Двалишвили.

«Он не собирается ничего делать. Бой состоится в субботу вечером, и ему есть о чем беспокоиться. Он должен оставить команды в стороне. Плохая идея с его стороны. Стерлинг в субботу сделает свое дело. Удачи», – добавил Яквинта.

Бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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