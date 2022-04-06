UFC проведет турниры-восьмерки в четырех дивизионах

На неделе UFC 275 в Сингапуре UFC запустит турниры в четырех дивизионах.

Планируются турниры в наилегчайшем, легчайшем, полулегком и легком весах.

Как сообщают источники, UFC подписал контракты с азиатскими бойцами, которым в данный момент ищут соперников.

Турнир UFC 275 в Сингапуре состоится 11 июня. Главным событием вечера станет бой чемпиона полутяжелого веса Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки.

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