Деметриус Джонсон раскритиковал политику UFC в наилегчайшем дивизионе: «Парни не получают проценты от PPV»

Бывший доминирующий чемпион наилегчайшего веса UFC Деметриус Джонсон высказался о действиях промоушена в этом дивизионе.

По мнению действующего бойца ONE Championship, руководство UFC тормозит развитие дивизиона, пытаясь устроить четвертый поединок между и Брендоном Морено.

«Пусть Фигередо дерется с Пантожей, дайте Пантоже титульный бой. Или пусть за титул дерется Кай Кара-Франс. Устройте другой бой – дайте людям посмотреть что-то новое.

Да, это интересно UFC с точки зрения финансовой составляющей, и может быть, для спортсменов тоже. Но я знаю, как составлены контракты UFC – будет Фигередо драться с Морено, или Кара-Франсом, его гонорар будет одинаковым.

Эти парни не получают проценты от продажи платных трансляций. Бойцы наилегчайшего дивизиона никогда их не получали, так что не надо делать вид, будто вы продаете 800 тысяч PPV», – сказал Джонсон.

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