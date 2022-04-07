Исраэль Адесанья: «Отдаю Чимаеву должное. Да, он зверь, но в полусреднем весе»

Чемпион UFC в среднем весе рассказал, почему не спешит принимать вызов шведского полусредневеса Хамзата Чимаева.

«Этот парень выступает в полусреднем весе. Да, один раз он дрался в среднем дивизионе, однако он провел там бой с низкорейтинговым бойцом.

Однозначно Хамзат может побить некоторых средневесов, но я сказал, чтобы Чимаев что-то показал мне.

Его последний бой был внушительным. Я могу сказать, что Чимаев мне не нравится, но я впечатлен тем, что он делает. Отдаю ему должное. Да, он зверь, но в полусреднем весе», – сказал Адесанья.

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