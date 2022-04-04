Адесанья будет болеть за Бернса в бою с Чимаевым: «В его руках есть сила, он сможет это сделать»

Чемпион UFC в среднем весе признался, что поддержит , которому предстоит поединок против Хамзата Чимаева.

«Я знаю Бернса. Для него это не игра. Он настоящий. Он действительно увлечен этой жизнью. Я рад, что он сейчас в полусреднем весе, потому что он намного лучше в этой весовой категории...

Бернс хорош, но он пропускает удары. Но все пропускают удары. И в его руках есть сила. Знаете что, я буду болеть за Бернса. Я думаю, он сможет это сделать», – сказал Адесанья.

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