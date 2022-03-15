Генри Сехудо: «Помогу Чимаеву перед боем с долбаным Исраэлем Лазаньей»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо хочет подготовить к бою с чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей.

«Я не смогу тренировать Чимаеву, если он будет драться с . Но я буду тренировать его, помогу ему перед поединком с долбаным Исраэлем Лазаньей.

Только если он будет драться с Усманом, я выйду из игры», – сказал Сехудо.

9 апреля на UFC 273 Чимаев проведет бой с Гилбертом Бернсом.

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