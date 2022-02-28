Владимир Минеев: «Чимаеву будет тяжело с Адесаньей»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе оценил перспективы в бою с чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей.

«Думаю, что ему будет тяжело. Адесанья с точки зрения ударной техники намного выше Чимаева. Также физически выше него, а в ударке это имеет большое значение.

И с точки зрения опытности тоже. Все-таки столько раз человек за титул дрался. Думаю, что в этом противостоянии гораздо больше шансов у Адесаньи.

Что насчет борцовских навыков Чимаева? А что, вы думаете, Адесанья не будет готовиться к этому? Да, [Ян] Блахович показал, как нужно побеждать Адесанью, но он [Блахович] полутяжеловес, а Чимаев дерется в полусреднем», – считает Минеев.

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