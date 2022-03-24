Хамзат Чимаев: «Мне будет легче разнести Адесанью, чем Усмана»

Шведский полусредневес чеченского происхождения Хамзат Чимаев оценил свои шансы в бою с чемпионами Исраэлем Адесаньей и .

«Мне будет легче разнести Адесанью, чем Усмана. У Исраэля нулевая борьба. , с которым он дрался в прошлый раз, забрал его спину, хотя даже не борец.

Если я заберу спину Адесаньи, я оторву ему голову, снесу ее начисто. Это для меня легкие деньги», – сказал Чимаев.

9 апреля на UFC 273 Чимаев проведет бой с Гилбертом Бернсом.

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