Колби – о бое Бернса и Чимаева: «Меня это не беспокоит, оба парня не на моем уровне»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон высказался о грядущем поединке между Гилбертом Бернсом и Хамзатом Чимаевым.

Американец признался, что не испытывает интереса к этому бою, потому что считает, что превосходит этих спортсменов.

«Меня не особо волнует этот бой. Это очередной легкий чек. Меня это не беспокоит. Оба парня не на моем уровне.

Я народный чемпион pound-for-pound. Никто не остановит меня. Я нахожусь на пике и с каждым днем становлюсь все лучше», – сказал Ковингтон.

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