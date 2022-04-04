Колби – о бое Бернса и Чимаева: «Меня это не беспокоит, оба парня не на моем уровне»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон высказался о грядущем поединке между и .

Американец признался, что не испытывает интереса к этому бою, потому что считает, что превосходит этих спортсменов.

«Меня не особо волнует этот бой. Это очередной легкий чек. Меня это не беспокоит. Оба парня не на моем уровне.

Я народный чемпион pound-for-pound. Никто не остановит меня. Я нахожусь на пике и с каждым днем становлюсь все лучше», – сказал Ковингтон.

Орловский про Ковингтона: «Конченый чел. Это мое персональное мнение»

Колби Ковингтон: «Мне ежедневно угрожают убийством, но я не боюсь умереть»