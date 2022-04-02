Хамзат Чимаев: «Я слишком сильный и быстрый для Бернса, он и вся его тренеры слабые»

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев вновь высказался о Гилберте Бернсе, с которым швед чеченского происхождения проведет бой в ночь на 10 апреля.

«Я чемпион, король, я лучший на свете и сильнее всех. Я буду крушить всех. Нет бойца, который похож на меня. Бернс слишком медленный, это касается и его команды. Гилберт и его тренер слишком слабы.

Я слишком сильный и быстрый для Бернса. У меня неограниченный запас мощности, выносливости и у меня потрясающий тренер. Мы готовы свернуть горы», – уверен Чимаев.

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