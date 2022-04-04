Кормье считает медийность Чимаева его ошибкой: «Он должен оставаться тайной для людей»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о медийной активности Хамзата Чимаева.

По мнению бывшего спортсмена и действующего комментатора UFC, швед чеченского происхождения напрасно увеличил свое присутствие в медиаполе.

В последние недели Хамзат активно ведет Youtube-канал, куда выкладывает кадры с тренировок.

«И мне кажется, он сделал ошибку, сдружившись и сблизившись с – он должен оставаться тайной для людей.

Он должен как можно меньше времени проводить на публике и опускать занавес. Если бы я был Хамзатом, я бы так и делал, потому что таинственность – это для него хорошо», – сказал Кормье.

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