Геннадий Головкин: «Однозначно третий бой с Канело мне не нужен»

Чемпион мира по боксу по версии IBF Геннадий Головкин заявил, что не думает о трилогии с Саулем Альваресом.

Напомним, что ранее боксеры встречались дважды: первый бой завершился вничью, во втором сильнее был Канело.

«Однозначно третий бой мне не нужен. Это если так говорить – нужен или не нужен. Здесь нет такого понимания – нужен или обязан. Любое слово назовите: боишься, должен.

Любое слово, которое вы подберете, будет неправильным. Здесь нет такого, что кто-то должен, обязан, кто-то заставляет», – сказал Головкин.

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