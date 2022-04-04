Теофимо Лопес – о возможном бое Головкина и Канело: «Кажется, что Геннадий потерял в скорости»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе высказался о возможном поединке между и .

Напомним, что ранее боксеры дважды встречались в ринге: первый бой закончился вничью, во второй раз сильнее решением большинства судей был мексиканец.

«Мы должны увидеть Головкина в бою. Только так мы сможем оценить его шансы в третьем поединке с Альваресом.

Я думаю, что Мурата во время их противостояния постарается делать то, что делал Альварес, но только после боя мы сможем оценить шансы Головкина.

Если честно, то мне кажется, что он потерял в скорости. Если это так, то это большой минус для Головкина, но мне так показалось в последнем его бою», – сказал Лопес.

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