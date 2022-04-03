Сергей Ковалев готов драться с Джейком Полом: «Я нокаутирую его»

Бывший чемпион мира по боксу рассказал, что готов подраться с видеоблогером .

«Я готов, я нокаутирую его. Подерусь с ним в любой момент, но сначала мне нужно провести восстановительный поединок, а затем драться с кем угодно.

Я бы также провел бой с Канело в первом тяжелом весе. Давайте поговорим об этих ребятах после моего возвращения в ринг.

Я не хочу смотреть за спину Тервелу Пулеву. Это неправильно. Перед поединком 14 мая я сброшу ржавчину со своего тела в тренировочном лагере, и все будет хорошо», – сказал Ковалев.

Ковале вернется в ринг 14 мая в бою с . Россиянин не дрался с ноября 2019-го, когда проиграл Саулю Альваресу.

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