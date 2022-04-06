Фьюри про бой с Уайтом: «Я устрою монструозное шоу»

Чемпион WBC в тяжелом весе обратился к болельщикам в преддверии боя с .

«Небольшое объявление, чтобы вы знали, что в лагере все идет очень хорошо. Осталось меньше трех недель. Не могу дождаться, когда увижу всех вас на большой зарубе на «Уэмбли».

Диллиан Уайт улетит в гребаный нокаут! С нетерпением жду. Увижу всех вас там, мои преданные фанаты. Пусть благословит вас Бог.

Уайт окажется в нокауте. Лагерь проходит потрясающе. Не могу дождаться своего возвращения домой. Все получат удовольствие — я устрою монструозное шоу», – сказал Фьюри.

Бой Фьюри и Уайта состоится 23 апреля в Лондоне.

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