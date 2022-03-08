Томми Фьюри: «Я бы хотел увидеть, как Тайсон завершает карьеру после боя с Уайтом»

Британский боксер Томми Фьюри прокомментировал слова старшего брата, чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри о завершении карьеры после боя с .

«Я на 100% хотел бы увидеть, как Тайсон завершает карьеру после этого боя.

Тайсон побил лидера, который перед этим побил предыдущего лидера, а также он победил всех топовых тяжеловесов. Ему больше нечего доказывать.

Поэтому, если Тайсон захочет уйти, то я однозначно его поддержу», – сказал Томми.

Бой Фьюри и Уайта запланирован 23 апреля в Лондоне.

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