Джошуа про бой Фьюри – Уайт: «Буду болеть за Диллиана, хоть и не ненавижу его»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри и .

«Буду болеть за Диллиана, хоть и ненавижу его. Давай, Диллиан! Я с тобой до конца.

Уайт должен посмотреть, что делает Фьюри и действовать с полной противоположностью. В начале боя надо заметить, на что реагирует Тайсон и воспользоваться этим.

Уайт должен работать над собой и быть готовым пройти всю дистанцию. Надеюсь, он усердно тренируется и у него нет недооценки Фьюри.

У Уайта первый бой на таком уровне, вероятно, он будет голоднее своего соперника. Это не похоже ни на один поединок в его карьере, так что есть вариант, что Диллиан перегорит», – сказал Джошуа.

Бой Фьюри и Уайта запланирован 23 апреля в Лондоне.

Томми Фьюри: «Я бы хотел увидеть, как Тайсон завершает карьеру после боя с Уайтом»

Отец Тайсона Фьюри: «У нас нет никакой недооценки, но Уайт не справится с нашими навыками»